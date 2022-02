Mecz sparingowy: Olimpia Grudziądz - KS Kutno. Ostatni test. Teraz Wisła Kraków [zdjęcia]

Spotkanie z KS Kutno było dla biało-zielonych ostatnim sprawdzianem przed meczem 1/4 finału Pucharu Polski z Wisłą Kraków, który zaplanowano 1 marca na godz. 18. Grudziądzanie wygrali 5:0 (0:0, 2:0). Gole strzelali: Jakub Bojas (64), Hubert Antkowiak (86), Hubert Mich (113), Marko Zawada (123) i Kacper Jarzec (134).

- Graliśmy trzy razy po 45 minut - mówi trener Marcin Płuska. - To był dla nas pierwszy mecz na naturalnej nawierzchni. Chcieliśmy żeby każdy złapał odpowiednie minuty. W pierwszej części przyzwyczajaliśmy się do murawy i stąd mieliśmy problemy pod bramką rywali. W kolejnych częściach było już dużo lepiej. Cieszymy się z wygranej, okazałego wyniku i niezłej gry. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy ujawniać składu w tym sparingu. W czwartek będziemy mieli trening wyrównawczy i regenerację, piątek jest wolny, a od soboty zaczynamy przygotowania do meczu z Wisłą - dodaje szkoleniowiec Olimpii.