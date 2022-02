Puchar Polski: Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków. Ceny biletów oraz pamiątkowy szalik

Mecz Olimpia Grudziądz - Wisła Kraków to wielkie wydarzenie piłkarskie nie tylko w samym mieście, ale całym regionie kujawsko-pomorskim. Przypomnijmy, że biało-zieloni to rewelacja rozgrywek "1000 drużyn" jak nazywany jest Puchar Polski. Grudziądzanie to jedyny trzecioligowiec w stawce ośmiu najlepszych drużyn. Podopieczni Marcina Płuski mają na rozkładzie: drugoligowego Hutnika Kraków (1:0), ekstraklasową Wartę Poznań (2:0), drugoligowe rezerwy Lecha Poznań (3:0) i trzecioligowy Świt Nowy Dwór Mazowiecki (4:2 po serii rzutów karny, po dogrywce 3:3, w regulaminowym czasie 2:2). Teraz czas na jeden z najbardziej utytułowanych polskich zespołów.

Jak poinformowali nas szefowie Olimpii bilety na mecz sprzedają się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Liczą, że stadion zgodnie z wymogami sanitarnymi się wypełni czyli będzie na trybunach 2000 kibiców, w tym 250 fanów Wisły.