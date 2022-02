Mecz sparingowy: Włocłavia - Unia Janikowo. Było dużo walki [zdjęcia, relacja]

WŁOCŁAVIA - UNIA JANIKOWO 0:0

UNIA (I połowa): Pawłowski - Ciechanowski, Urbański, A. Kowalski, D. Kowalski - testowany, Kujawa, Goździk, Zych - Ginter, Kędziora.

UNIA (II polowa): Araszkiewicz - Zaborowski, Losik, Kryszak, Hulisz - Kujawski, Ławniczak - Krzysztopowicz, testowany, Roszak - Gabor.

Unia Janikowo miała zagrać w Opalenicy z FC Opava, ale Czesi odwołali sparing. Udało się załatwić grę kontrolną z czwartoligową Włocłavią.

Dla janikowian to była dopiero czwarta gra kontrolna. Wcześniej były bezbramkowe remisy z czwartoligową Pogonią Mogilno i duńskim drugoligowcem Hobro IK oraz zwycięstwo nad drugoligowym Sokołem Ostróda 1:0.

- To był nas ciężki sparing, bo jesteśmy w najtrudniejszym pod względem fizycznym momencie przygotowań - wyjaśnia Piotr Klepczarek, trener Unii. - Z tego powodu w naszych poczynaniach było dużo niedokładności i nie było w tym przypadku. Udało się na stworzyć trzy dobre okazje strzeleckie, ale zabrało nam skuteczności. To nie dziwi, bo nad tym elementem będziemy jeszcze pracować. Generalnie było w meczu dużo walki. Zagraliśmy na dwie jedenastki, by każdy z zawodników zaliczył połowę meczu. W każdej z części sparingu zagraliśmy w innym systemie taktycznym. Testowaliśmy też jednego młodzieżowca, bo ciągle szukamy takie zawodnika. Może też dojść do jednego lub dwóch odejść z naszego zespołu - wyjaśnia szkoleniowiec.