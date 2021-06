Mecz Wicher Wielgie – Wiślanin Bobrowniki zakończył się remisem

Wicher Wielgie zmierzył się u siebie z Wiślaninem Bobrowniki. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:0. Po raz kolejny świetną skutecznością wykazał się ich bramkarz – Radosław Czubakowski. Uratował kilka trudnych strzałów po szybkich akcjach przeciwnika. W drugiej połowie gra była bardzo ostra i zrobiło się nerwowo. Goście doprowadzili do remisu po dwóch rzutach karnych. Było to widowiskowe spotkanie i kibice nie mogą narzekać na grę swoich drużyn.

Małgorzata Chojnicka