Mecz Zawisza Bydgoszcz - Kujawianka Izbica Kujawska zapis relacji na żywo

Zawisza Bydgoszcz - Kujawianka Izbica Kujawska 3:0 (0:0)

Bramki: Oskar Furst (48), Korneliusz Sochań (65), Jay Jaskólski (75).

ZAWISZA: Michał Oczkowski - Jastrzembski, Maciejewski, Sochań, Żylski (78. E. Witczak) Żyliński (46. Jaskólski), Brzeziński (64. Piekuś), Prejs (78. Zniszczoł), Witucki (46. Furst), Mateusz Oczkowski, Kozłowski.

KUJAWIANKA: Dziwulski - Tabaka (83. Wiliński), Mielczarek (72. Jóźwicki), I. Witczak (61. Żuławski), Antas, Andrzejewski, Trzepacz B. Grube (86. Chojnacki), Ł. Grube, Figura, Rojewski.

Koniec meczu: dziękujemy za uwagę; niebawem galeria zdjęć z meczu oraz materiały wideo

90 - Sędzia dolicza dwie minuty

87 - Goście mieli rzut wolny. Strzał Andrzejewski obronił Michał Oczkowski

86 - Kolejna zmiana w ekipie gości. B. Grube zastępuje Chojnacki.

83 - Zmiana w Kujawiance. Tabakę zastępuje Wiliński

78 - Kolejne zmiany Zniszczoł i Witczak zastępują Prejsa i Żylskiego.

75 - Trzeci gol dla Zawiszy. Jaskólski wyszedł sam na sam i nie zmarnował okazji.

72 - Zmiana w Kujawiance. Mielczarka zastępuje Jóźwicki

65 - Zawisza zdobywa drugiego gola. Mateusz Oczkowski wrzucił piłkę z autu, ta trafiła do Sochania, który przyjął sobie piłkę na klatkę i następnie strzałem z powietrza pokonał bramkarza Kujawianki.

64 - Zmiana w Zawiszy. Piekuś zastępuje Brzezińskiego.

61- Zmiana w Kujawiance. Żuławski zastępuje Witczaka

56 - Teraz częściej przy piłce goście, zawiszanie liczą na straty i kontry

51- Mogło być 2:0 dla Zawiszy. Żylski technicznie uderzył po ziemi, ale piłka minimalnie minęła słupek.

48 - Po akcji Antasa Kujawianka ma rzut rożny, ale zawiszanie przejęli piłkę i wyszli z kontrą. W jej finale piłka trafiła do Fursta, który wyszedł sam na sam z bramkarzem Kujawianki i nie zmarnował okazji. Dla 21-latka to premierowe trafienie dla niebiesko-czarnych!

46 - Goście rozpoczynają drugą połowę. Dwie zmiany w Zawiszy. Wchodzą Jaskólski i Furst, którzy zastępują Wituckiego i Żylińskiego.

Koniec pierwszej połowy: na razie jest to wyrównany mecz bez żadnych okazji dla obu drużyn, dwa celne strzały oddali goście; z relacją wracamy za około kwadrans

45 - Sędzia dolicza minimum dwie minuty

41 - I kolejny celny strzał gości. Tym razem ładnym uderzeniem popisał się Figura, ale znowu czujny był bramkarz Zawiszy

38 - Pierwszy celny strzał. Z około 20 metrów przymierzył Bartłomiej Grube. Jednak Michał Oczkowski zdołał odbić piłkę zmierzającą pod poprzeczkę.

32 - Po stracie Kujawianki w środku pola piłkę przejęli zawiszanie, ale strzał Prejsa z około 16 metrów był niecelny

26 - Okres brzydszej gry. Akcje często są przerywane faulami.

21 - Goście wyszli z kontrą, ale Tabaka źle dośrodkował i piłka opuściła boiska.

19 - W odpowiedzi akcja zawiszan. Najpierw udane dryblingi Prejsa, potem Kozłowskiego, ale nikt nie zamknął podania tego ostatniego

18 - Po kontrze róg dla Kujawianki. Po główce Łukasza Grube piłka wylądowało na górnej siatce.

12 - Na razie dużo walki w środku pola. Zespoły starają się zdominować środek pola

6 - Pierwszy rożny dla Zawiszy. Krótkie rozegranie, po którym piłka zatańczyła w polu karnym, ale nikt nie zdążył ze strzałem

4 - Pierwszy strzał oddał Tabaka, ale mocno niecelny

2 - Pierwszy faul dla gości z około 50 metrów z lewej strony boiska. Po dośrodkowaniu Żylski wybija piłkę na róg. Po centrze rogu piłkę wybija Maciejewski.

1 - Zaczęli gospodarze

Przed meczem: witamy państwa ze stadionu przy ul. Gdańskiej gdzie za około kwadrans rozpocznie się mecz 25. kolejki IV ligi. W grupie mistrzowskiej prowadzący Zawisza podejmie piątą Kujawiankę. Obie ekipy prowadzą rozgrzewkę.