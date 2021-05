Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla samorządowców z Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia, lista]

Burmistrz Wąbrzeźna wraz z zastępcą pomogą przy szczepieniach w Dniu Samorządu Terytorialnego. Mieszkańcy będą mogli z nimi porozmawiać

W czwartek 27 maja w Dniu Samorządu Terytorialnego burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski oraz jego zastępca Wojciech Trzciński od g. 9 do g. 17 będą pomagać w rejestracji oraz udzielać informacji w w Powszechnym Punkcie Szczepień na Stadionie Miejskim im. Jana Wesołowskiego przy ul. Tysiąclecia 3 w Wąbrzeźnie. - Dzień Samorządu Terytorialnego to świetna okazja do tego, aby pokazać, że praca samorządowca to przede wszystkim codzienna służba na rzecz mieszkańców - mówi Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna.