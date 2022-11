Medalistki olimpijskie odwiedzą Katowice. To będzie niezwykła lekcja wf dla dziewcząt

– Cieszę się, że kolejny raz odwiedzamy Katowice, czyli miasto, które jest bardzo bliskie mojemu sercu. Pamiętam niesamowitą frekwencję podczas poprzedniej edycji Mistrzyń w Szkołach w Katowicach i liczę, że podobnie będzie także teraz – mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

Jędrzejczak, jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, zaprosiła do Katowic wybitną lekkoatletkę, również mistrzynię olimpijską, Justynę Święty-Ersetic, medalistkę olimpijską w wioślarstwie Agnieszkę Kobus-Zawojską oraz medalistkę zimowych igrzysk Natalię Czerwonkę, która kilkanaście dni temu oficjalnie zakończyła swoją piękną łyżwiarską karierę. Zajęcia skierowane są do uczennic z dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i szkół średnich, bo właśnie w tej grupie wiekowej notuje się u dziewcząt największą absencję na lekcjach wf.

– Bardzo się cieszę na to spotkanie w Katowicach, bo pamiętam z moich poprzednich wizyt na zajęciach z cyklu Mistrzynie w Szkołach, że jest to naprawdę świetna zabawa. Wierzę, że razem z innymi mistrzyniami zachęcimy dziewczyny do aktywności i uprawiania sportu – mówi Justyna Święty-Ersetic.