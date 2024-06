Medalowa sobota w Szeged. Świetny dzień reprezentantów Polski w mistrzostwach Europy

Dwa srebrne krążki wywalczyła polska dwójka kanadyjkarek Dorota Borowska i Sylwia Szczerbińska – najpierw na dystansie pięciuset metrów, a później na dystansie dwustu metrów. Polki od niedawna pływają razem i będę reprezentować Polskę na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

– My wiosowałyśmy razem kilka lat temu i to przynosiło efekt. Później nasze drogi troszeczkę się rozeszły, ale w roku olimpijskim wróciłyśmy do naszej dwójki i, tak jak widać, każdy start to jest dodatkowe doświadczenie. Czujemy flow jak płyniemy razem, więc to nie zniknęło przez te lata, tylko do nas bardzo szybko wróciło – mówiła Borowska.

– To jest rok olimpijski, więc poszukiwałyśmy najszybszej osady. Zapytałam trenera i Doroty, czy są chętni i dałam im czas na zastanowienie. Dorota z trenerem postanowili, że dadzą nam szansę i spróbujemy. To nie było przesądzone, że będziemy razem pływały, ale chyba się przekonali, a teraz w mistrzostwach Europy pokazałyśmy, że możemy się liczyć – dodała Szczerbińska. Start Polaków w mistrzostwach Europy w Szeged wspiera sponsor główny reprezentacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.