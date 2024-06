Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy już w czwartek. Będzie sporo gwiazd mistrzostw Europy!

– Każdy z pięciu dotychczasowych memoriałów poświęconych pamięci o wybitnej polskiej lekkoatletce był wyjątkowy i miał innych bohaterów. Liczymy, że w tym roku, czyli roku igrzysk olimpijskich, emocje będą jeszcze większe. Na pewno wielką gratką dla kibiców będzie obecność najszybszej Polki, czyli Natalii Kaczmarek, która w Rzymie w świetnym stylu wywalczyła złoto oraz pobiła rekord Polski, który od czterdziestu ośmiu lat należał do patronki naszych zawodów, a został pobity na naszym bydgoskim stadionie – mówi Krzysztof Wolsztyński, dyrektor memoriału i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Pierwszy Memoriał Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy odbył się w 2019 roku. – Irena była związana z Bydgoszczą, bardzo pomagała nam przy zdobywaniu prawa do organizacji wielu międzynarodowych imprez, a do tego, tak jak wspomniałem, w 1976 roku na naszym stadionie pobiła rekord świata na 400 metrów. Po prostu zasłużyła, by właśnie ten memoriał odbywał się tutaj – dodaje Wolsztyński.