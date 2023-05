Memoriał Kusocińskiego najważniejszym lekkoatletycznym wydarzeniem wiosny w Polsce

Organizowany od 1954 roku memoriał Kusocińskiego – poświęcony pamięci mistrza olimpijskiego w biegu na 10 000 metrów z Los Angeles – jest od lat jednym z najważniejszych europejskich mityngów lekkoatletycznych i przyciąga na start najlepszy zawodników. Nie inaczej będzie w roku 2023.

– Do mityngu pozostał niespełna miesiąc, a my już mamy listy startowe, które są po prostu naszpikowane gwiazdami lekkoatletyki. W Chorzowie zobaczymy mistrzynię olimpijską w biegu na 100 metrów przez płotki Jasmine Camacho-Quinn. Konkurs skoku o tyczce uświetnią brązowy medalista olimpijski i dwukrotny mistrz świata Sam Kendricks oraz wicemistrz Europy z hali Emanuil Karalis. Zaprosiliśmy także wicemistrzynię olimpijską w biegu na 400 metrów Marileidy Paulino, która sprawdzi formę naszych gwiazd tego dystansu. To oczywiście tylko wybrane gwiazdy, prowadzimy rozmowy z kolejnymi zawodnikami, które uświetnią zawody. Będziemy jeszcze pozytywnie zaskakiwać kibiców – zaznacza dyrektor mityngu Sebastian Chmara. Organizację memoriału wspierają PKN ORLEN oraz województwo śląskie.