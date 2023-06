Memy po meczu Mołdawia - Polska. Orły sprowadzone na ziemię! "Będzie grillowanie i na to zasłużyliśmy"

Brak słów, bezradność, ogromne rozczarowanie. Do przerwy wydawało się, że wygramy pewnie i po dobrej grze w Kiszyniowie,gole strzelali Arkadiusz Milik i Robert Lewandowski, ale kolejne 45 minut to koszmar, festiwal błędów, zwłaszcza w grze defensywnej. Im bliżej było końca, tym polski zespół wyglądał gorzej.

- Jest nam wstyd, jesteśmy rozczarowani, jesteśmy źli. Pierwszą połowę rozegraliśmy na własnych warunkach, a potem uznaliśmy, że można dograć mecz na stojąco. To jest nie do zaakceptowania, każdy z nas teraz musi spojrzeć w lustro. Będzie grillowanie i na to zasłużyliśmy - przyznał Jan Bednarek.