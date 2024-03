Metalkas Pałac Bydgoszcz - MKS Kalisz. Wygrana na miarę utrzymania w elicie - zdjęcia

Metalkas Pałac Bydgoszcz - MKS Kalisz 3:1

Sety: 27:25, 20:25, 25:20, 25:18

Pałac: Nowakowska 20, Witowska 6, Sikorska 27, Łyszkiewicz 10, Paluszkiewicz 10, Gorzkiewicz 3, Saad (libero) oraz Makarewicz 3, Gliwa 1, Bałdyga 1, Bujnarowska 0.

MKS: Efimienko-Młotkowska 9, Wawrzyniak 0, Drużkowska 15, Fedorek 9, Rasińska 18, Mlinar 8, Śliwa (libero) oraz Kuligowska 3, Cygan 1, Ashburn 0.

Bydgoszczanki mimo przewagi czterech punktów nad Akademią Tarnów nie były pewne utrzymania w elicie. Tym meczem z wyżej notowanymi rywalkami przypieczętowały ligowy byt na kolejny sezon.

Miejscowe zaczęły mecz nerwowo i przegrywały już 7:12. Jednak nie załamały się i odrabiały straty. Doprowadziły do remisu 13:13, ale potem znowu przegrywały 20:23. Ponownie doprowadziły do remisu 24:24 i doszło do gry na przewagi. Dwa decydujące punkty zdobyły Joanna Sikorska i Pola Nowakowska.