Michał Pazdan wspiera swojego syna w piłkarskiej przygodzie. „Z rodziną po sukcesy”

Od wczesnych godzin porannych w szkole dało się wyczuć wyjątkową atmosferę, bo możliwość spotkania sportowca kojarzonego z telewizyjnych ekranów jest dla dzieci czymś ekscytującym. – Pamiętam takie spotkanie, gdy sam chodziłem do gimnazjum w Krakowie i odwiedzili nas Maciej Żurawski i Tomasz Frankowski. Wyglądało to bardzo podobnie, bo też siedzieliśmy w sali gimnastycznej i czekaliśmy aż się pojawią. Po tylu latach dalej pamiętam to spotkanie i wiem, jak było ono dla mnie ważne. To coś wyjątkowego na całe życie – przyznał Pazdan, który nie tylko odpowiadał na momentami trudne pytania, ale też z uśmiechem rozdawał autografy i pozował do zdjęć.

Pasję do sportu wpaja dziś z powodzeniem w życiu rodzinnym swojemu synowi i do podjęcia podobnej decyzji o postawieniu na sport namawia każdego. – Gorąco polecam to, aby wyjść na zewnątrz, choćby po to, aby pojeździć na rowerze, a odejść od telefonu czy komputera. Ten czas spędzony na zewnątrz to najlepsze, co możemy sobie zafundować – podkreślił Michał Pazdan, który podkreślał ogromną rolę wzorców do naśladowania, czyli sportowców, którzy osiągnęli w życiu sukces. – Samozaparcie, regularność i systematyczność. To przekłada się na zdobycie umiejętności przydatnych zarówno w sporcie, jak i w życiu – dodał Pazdan.