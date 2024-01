Michał Sztybel powołał wicewojewodów. Zapowiada przegląd wydatków swojego poprzednika

Piotr Hemmerling , nowy wicewojewoda kujawsko-pomorski jest z wykształcenia historykiem, to współprzewodniczący Nowej Lewicy w regionie. Zajmie się polityką społeczną, będzie nadzorował PSP, sprawy rolnicze i zdrowia. Od 40 lat jest członkiem OSP. Pracował, m.in. jako burmistrz Kcyni, był starostą nakielskim. Ukończył studia administracyjne i w zakresie pomocy społecznej, MBA. Piotr Hemmerling z Lewicą związany jest ponad 20 lat, jest członkiem zarządu krajowego.

Wicewojewodowie w Kujawsko-Pomorskiem spoza Bydgoszczy

- Prze ostatnie pięć lat pracowałem jako wicedyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią. Obszar pomocy społecznej jest mi bardzo dobrze znany - mówił Piotr Hemmerling. - Działałem też na różnych szczeblach zarządzania ochotniczymi strażami pożarnymi, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną - dodał podkreślając, że zna obszary, którymi ma się zajmować.

Piotr Hemmerling zasiada również w radach nadzorczych spółek takich jak Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Włocławku i Tramwaj Fordon. Z kolei Michał Koniuch, drugi z powołanych wicewojewodów to szef Polski 2050 w woj. kujawsko-pomorskim (od ponad 3 lat). W jego obszarze będą m.in. kwestie dotyczące cudzoziemców i spraw obywatelskich. Michał Koniuch pochodzi z Podlasia, ale od 12 lat mieszka w Warszawie. Teraz przeprowadza się do woj. kujawsko-pomorskiego. Jak usłyszeliśmy podczas środowej konferencji, nowy wicewojewoda zajmie się także współpracą z NGO oraz nadzorem nad Inspekcją Transportu Drogowego.