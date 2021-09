Michał Wróblewski z UMK: Ze skutkami pandemii będziemy się mierzyli jeszcze wiele lat

- Stoimy u progu czwartej fali koronawirusa, a zaszczepiona jest nieco ponad połowa Polaków. Dlaczego tak mało?

Jedną z przyczyn jest to, że jeszcze przed pandemią stosunek Polaków do szczepień sezonowych był sceptyczny. O ile większość z nas nie ma problemu ze szczepieniami obowiązkowymi, które podawane są dzieciom, to już nie szczepimy się na przykład przeciwko grypie. W tym względzie jesteśmy w innej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej, których mieszkańcy szczepią się o wiele chętniej. Przed pandemią stopień zaufania wobec personelu medycznego, zwłaszcza wobec lekarzy, był w Polsce niższy niż w innych krajach UE. Wynika z tego, że właściwie przed rozpoczęciem programu szczepień mieliśmy trudniej niż nasi zachodni sąsiedzi. Już w trakcie trwania pandemii COVID-19 zyskał miano choroby starszych ludzi. I teraz to młodzi nie odczuwają potrzeby szczepienia się, myśląc, że koronawirus nie jest dla nich niebezpieczny. Do tego dochodzi dezinformacja produkowana z różnych powodów przez ruchy antyszczepionkowe, które w ostatnich latach w Polsce przedostały się do głównego nurty mediów i polityki. Badania pokazują, że ci którzy nie chcą się szczepić, boją się skutków ubocznych i związanej z tym dezorganizacji życia codziennego.