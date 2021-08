Międzynarodowy Turniej Szachowy w Kowalewie Pomorskim. Zobacz zdjęcia

W tym roku dla dzieci zorganizowano dwudniowe zawody. Ostatniego dnia był natomiast otwarty turniej w szachach aktywnych. Do rywalizacji przystąpiło ponad 140 osób.

Wyniki 28 Międzynarodowego Turnieju Szachowego w Kowalewie Pomorskiego

W kategorii do 8 lat zwyciężył Franciszek Błochowiak z Gniezna. Najlepszym zawodnikiem z gminy Kowalewo była Helena Szotowicz (LKS Promień Kowalewo Pomorskie), która zwyciężyła w kategorii dziewcząt.

W kategorii do 10 lat 1 miejsce zajął Tymon Jankowiak z Leszna. Z Kowalewa najlepszy był Szymon Parda (Promień), który zajął szóste miejsce.W kategorii do 15 lat wygrał Maciej Wolak z Krakowa. W tej grupie najlepszym z naszego klubu okazał się Kacper Wójcikowski, zajmując 14 miejsce.

W zmaganiach w szachach aktywnych na dystansie 9 rund zagrało 76 szachistów. Wśród nich byli ci z tytułami międzynarodowymi, a nawet jeden arcymistrz. Zwyciężył Jan Klimkowski z Konina. Z kobiet najlepsza była Hanna Koc z Gdańska. Z naszego regionu najlepiej wypadł Adam Arbart (Promień Kowalewo Pomorskie).