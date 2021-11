Mieszkańcy Brodnicy apelują o utworzenie kolejnych przejść dla pieszych. Są ulice, na których nie ma pasów. Miasto odpowiada

Mieszkańcy ulic Sudeckiej, Świętokrzyskiej, Podhalańskiej i Bieszczadzkiej przekazali petycję w sprawie przejść dla pieszych i chodników

Po naszym artykule dostępnym pod tym linkiem o braku przejścia dla pieszych na ul. Cmentarnej w Brodnicy do naszej redakcji zwróciły się osoby, które apelują o utworzenie przejść dla pieszych na ul. Świętokrzyskiej, gdzie nie ma żadnego przejścia oraz na ul. Sudeckiej, gdzie jest jedno przejście. W sprawie zmiany organizacji ruchu w marcu 2021 r. mieszkańcy ul. Sudeckiej, Świętokrzyskiej, Podhalańskiej i Bieszczadzkiej przekazali petycję do Urzędu Miejskiego, w której apelowali m.in. o utworzenie w tej okolicy przejść dla pieszych, położenie chodnika i wprowadzenie zakazu parkowania na poboczach skrzyżowań, a w odpowiedzi poinformowano ich, że "z chwilą pojawienia się dodatkowych środków w budżecie miasta zadanie zostanie zaproponowane do realizacji na lata następne". Zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Brodnicy z pytaniami, czy znalazły się środki i wskazane przejścia dla pieszych zostaną utworzone w 2022 r., a także jakie zmiany w organizacji ruchu są planowane w rejonie wskazanych wyżej ulic.