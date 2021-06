Mieszkańcy gminy Warlubie wybierają wójta. Zobacz zdjęcia

NOWE Reprezentacja Polski już w Rosji. Kadrowiczów Paulo Sousy przywitały okrzyki

Reprezentacja Polski w niedzielę ok. godz. 17 czasu polskiego przyjechała do Hotelu Astoria w Sankt Petersburgu, w którym kadrowicze będą mieszkać podczas pobytu w Rosji. Piłkarzy, sztab i głównych działaczy PZPN przywitała grupka kibiców. Polska swój pierwszy mecz na Euro 2020 rozegra w poniedziałek o godz. 18 na Gazprom Arenie w Sankt Petersburgu, a rywalem będzie Słowacja. Wieczorem ok. godziny 19.15 czasu polskiego zaplanowano konferencję prasową z udziałem Paulo Sousy i Grzegorza Krychowiaka. Zobacz zdjęcia z przyjazdu piłkarzy do Sankt Petersburgu.