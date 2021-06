Mieszkańcy Kamienia o rekultywacji wysypiska: - Jak długo jeszcze będzie śmierdzieć?! Burmistrz: - Wcale tak nie śmierdzi

W czerwcu ubiegłego roku, przy wykonywaniu prac rekultywacyjnych, polegających na formowaniu warstw i skarp składowiska przy wykorzystaniu kompostu, (odpadów o kodzie 190503), Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę interwencyjną w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji pod kątem prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowiska odpadów. Nie stwierdził jednak żadnych naruszeń. Inwestycja miała być wstępnie zakończona do grudnia 2020 roku. Tak się nie stało.

Rekultywacja składowiska śmieci w Kamieniu Krajeńskim za blokami na osiedlu Sienkiewicza trwa od października 2019 roku. Wykonawcą tej inwestycji jest firma Geotrans z Wrocławia. Prace rozpoczęły się od usunięcia roślin, łagodzenia skarpy, formowania właściwej bryły składowiska. Następnie wycięto 14 drzew (10 topoli i 4 brzozy) oraz krzewy i przystąpiono do formowania warstw wyrównawczej i urodzajnej.

Dla mieszkańców, szczególnie osiedla Sienkiewicza, rekultywacja zaczęła być uciążliwa od lipca. Wtedy to odór kompostu dochodzący do okien bloków, stał się nieznośny. Od tego czasu czuć go niemal codziennie – raz w mniejszym, raz w większym natężeniu.