Mieszkańcy Kujaw i Pomorza zarabiają coraz więcej w 2023 roku. Mamy najnowsze stawki - brutto i netto

6678,76 zł brutto miesięcznie, czyli o 11,9 procent więcej niż przed rokiem - było to wtedy 5966 zł - zarabiają mieszkańcy Kujaw i Pomorza - podał GUS (są to dane za czerwiec br.). Wychodzi teraz ok. 4 880 zł na rękę.

Statystycznie, to znaczy...

Realnie też podwyżka!

- W lipcu tego roku ceny spadły w porównaniu do czerwca o 0,2 procent - komentuje Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan. - Oczywiście, w skali roku nadal mamy wynik dwucyfrowy - 10,8 proc. Patrząc na to, jak bardzo spadła konsumpcja Polek i Polaków wynik jednocyfrowy w sierpniu jest możliwy.

Z szacunków GUS wynika, że w lipcu potaniała żywność.

- To pozytywny sygnał, patrząc na to, że to właśnie żywność jest jednym z najczęstszych produktów wkładanych do koszyka Polaków. Jest to także dobry znak dla mniej zamożnych obywateli bo to właśnie ich inflacja dotyka w większym stopniu - uważa Zielonka.