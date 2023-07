Coraz więcej kobiet z Kujaw i Pomorza wraca do pracy. Co dwie wypłaty to nie jedna!

Pracuje prawie 80% pań w wieku 20 - 64 lata

Wzrost liczby pracujących przyczynił się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia, który w 2022 roku wyniósł dla kobiet w wieku 15-64 lata 64,9% (o 2,9 p.p. więcej niż w 2021 roku).

W przypadku wskaźnika zatrudnienia dostępne są również dane dla grup wiekowej 20-64 lata. W pierwszym kwartale 2023 roku wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 20-64 lata w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 70,8 proc. (roczny wzrost o 2,3 p.p.).

- Niestety, mimo obserwowanego wzrostu wskaźnika zatrudnienia kobiet, wartości dla województwa w dalszym ciągu pozostają niższe od średnich krajowych - podsumowuje WUP.

Pracuje ponad 66 proc. kobiet w wieku produkcyjnym i coraz więcej z nich zostaje menedżerami - 43 proc. stanowisk kierowniczych w 2021 r. zajmowały kobiety. Wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet przyczynił się do ok. 2/5 wzrostu gospodarczego Polski. Gdyby liczba zatrudnionych kobiet pozostała na poziomie z 2009 r., to średni wzrost mógłby być niższy o 1,49 pkt. proc. - to z kolei wnioski z najnowszego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej”.