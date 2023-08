Rzeczniczka kontynuuje: - ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień. Pierwszy dotyczy ich wykorzystywania, drugi orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Przy kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień ZUS sprawdza, czy osoba korzystająca z tego zwolnienia nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli tak jest, ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia, a gdy zostało już wypłacone, nakazuje zwrot. W przypadku sprawowania opieki, dodatkowo trzeba ustalić, czy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy są poza ubezpieczonym inni członkowie rodziny, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem do lat 2.