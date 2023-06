Mieszkańcy os. Mniszek w Grudziądzu domagają się pilnego remontu alei Sportowców! Zebrali 750 podpisów!

- Stan drogi jest fatalny! Nasze bezpieczeństwo powinno być priorytetem a nie kosztem - denerwują się mieszkańcy osiedla Mniszek w Grudziądzu. Z petycją podpisaną przez 750 osób oraz radnym PiS-u Krzysztofem Kosińskim przyszli do prezydenta Grudziądza, aby domagać się możliwie najszybszego rozpoczęcia remontu alei Sportowców.

Dziury, a momentami nawet wyrwy, nierówności to aktualny obraz alei Sportowców w Mniszku. Stan nawierzchni fatalny. Nie dziwi zatem, że mieszkańcy są już tak zdesperowani że - w ich ocenie widząc brak reakcji ze strony władz miasta - postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Przez kilka weekendów zbierali podpisy pod petycją w sprawie pilnego remontu tej drogi zarówno na targowisku miejskim, pod kościołem i osiedlowym festynie. - Mamy 750 podpisów - podsumowuje radny Kosiński. - Mamy nadzieję że prezydent ugnie się pod presją społeczną i pod potrzebami mieszkańców i wykona tak ważną inwestycję dla bezpieczeństwa poruszania się. Jej stan jest katastrofalny! Hanna Matus, mieszkanka os. Mniszek: - Czujemy, że nasze osiedle jest opuszczone przez władze Grudziądza. Samo to, że musieliśmy tu przyjść i przypomnieć o obietnicy jaką złożył nam pan prezydent jest dla nas mało komfortowe. Tu chodzi o bezpieczeństwo osób starszych, matek z wózkami i dorosłych, dzieci śmigających na rowerkach czy hulajnogach. Droga jest totalnie zaniedbana. Czy musi dojść do nieszczęścia? Czy prezydent zagwarantuje że do niego nie dojdzie, no chyba nie...

Elżbieta Marciniak - Karczewska, mieszkanka os. Mniszek: - Na tej ulicy jest jedyny ośrodek zdrowia, są dwie apteki. Mam problemy ze wzrokiem i niedawno żeby dojść do przychodni zahaczyłam o krawężnik. Wywróciłam się. Poobijałam się, a co gorsza moje okulary które kosztują ponad 7 tysięcy złotych zostały uszkodzone. Rodzina musiała się składać. Wizerunek tego miejsca jest straszny choć tędy przejeżdżają goście którzy odwiedzają coroczną wystawę psów, zawodnicy do klubu sportowego. Aleja Sportowców nie była naprawiana ani razu!

Radny PiS-u z os. Mniszek, Krzysztof Kosiński wtóruje: - To ważny odcinek komunikacyjny osiedla i najbardziej wstydliwy! Prezydent często mówi o zrównoważonym rozwoju jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Tu zupełnie tego nie widać.

Prezydent: -Barierą są środki finansowe

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza przyjął delegację mieszkańców Mniszka i radnego Kosińskiego w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich wraz z dyrektor Sylwią Łazarczyk. Władze miasta nie mają wątpliwości że modernizacja tego traktu jest konieczna. - Barierą są jednak środki finansowe - wyjaśnia Maciej Glamowski. Prezydent przypomniał też, że ZDM złożył wniosek do "Polskiego Ładu" na remont ulic w Mniszku i tzw. Rządzu Przemysłowym. Ulicami typowanymi do modernizacji obejmującymi Mniszek miały być: al. Sportowców, Jeziorna i Malczewskiego. Wniosek - na 56 mln zł dofinansowania - niestety nie zyskał akceptacji. Mimo tego Maciej Glamowski zapewnił mieszkańców, że służby nadal będą szukały zewnętrznych źródeł finansowania. - Doceniam państwa aktywność i postawę - podkreśla prezydent. - Co więcej myślę że wpiszemy do budżetu na przyszły rok realizację tego projektu. Przyjrzymy się też, co jeszcze można zrobić aby rozpocząć tę inwestycję jak najszybciej.

Co z przebudową Tatrzańskiej w Mniszku?

Dodajmy, że jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa ulicy Tatrzańskiej na osiedlu Mniszek. W tej chwili, jak czytamy w odpowiedzi na interpelację radnego PiS-u Krzysztofa Kosińskiego w tej sprawie, musi zostać skorygowana dokumentacja projektowa. Zakres dotyczy zmiany przebiegu sieci kablowej na kilku odcinkach. Ponadto ZDM czeka jeszcze na uzgodnienia z gestorem sieci Orange. Po uzyskaniu zgód i korekcie projektu zostanie niezwłocznie ogłoszony przetarg. Koszt przebudowy Tatrzańskiej to ok. 5 mln zł.

Podczas spotkania w ZDM-ie prezydent też wymienił inwestycje dotąd zrealizowane w Mniszku w bieżącej kadencji: termomodernizacja budynku przychodni zdrowia, którą realizował MPGN za ponad 2 mln zł

przebudowa pętli autobusowej

montaż ładowarki do autobusów elektrycznych

dojścia i parkingi wokół kościoła (w ramach GBO)

