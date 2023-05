Mieszkańcy osiedla Mniszek w Grudziądzu podpisują petycję za modernizacją alei Sportowców. Co z Tatrzańską?

- To absolutnie priorytet, konieczność! Ta ulica jest strategiczną dla Mniszka. Stanowi drogę dojazdową zarówno do bloków jak i obiektów sportowych, a jej stan jest fatalny o czym wielokrotnie alarmowaliśmy - wylicza radny Kosiński z PiS-u. - Domagamy się, aby prezydent przeszeregował środki w budżecie miasta tak, aby w końcu ruszył remont alei Sportowców tym bardziej że projekt jest wykonany i na ten cel już wydatkowano środki publiczne. Za chwilę może być już nieaktualny i będzie potrzebna aktualizacja, a co za tym idzie być może kolejne pieniądze.

Prezydent także wielokrotnie informował, że złożony został wniosek do Polskiego Ładu o dotację tej inwestycji, ale aleja Sportowców to jedna z kilku obejmujących wspomniany wniosek. Cały dotyczy poprawy dostępności do przemysłowych terenów w Mniszku i na Rządzu, a konkretnie jak wyjaśniał prezydent chodzi o modernizację ulic Malczewskiego, Jeziornej, al. Sportowców i Magazynowej. Opiewał on na ok. 56 mln zł. I niestety nie został uwzględniony.