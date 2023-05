Prezydent Grudziądza sypnął nagrodami pieniężnymi. Najwyższa: 16 tys. zł! Kto je otrzymał i za co?

Jeśli chodzi o szefów jednostek organizacyjnych ratusza, to najwyższą nagrodę otrzymała Jolanta Zarębska dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu: 16 tys. zł. Na tę kwotę jak czytamy w uzasadnieniu złożyły się: "8 tys. zł z tytułu dnia pracownika socjalnego i 3 tys. zł za profesjonalizm podejmowanych działań, zaangażowanie oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczności lokalnej". Ponadto dyrektor Zarębskiej zostało przyznane 5 tys. zł z puli Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za prawidłową realizację nowego zadania, polegającego na ustalaniu mieszańcom miasta prawa do dodatku osłonowego. Dodajmy, że środki przekazywane przez Wojewodę były z ustalonym odgórnie przeznaczeniem. - Część z nich musiała być wydatkowana na świadczenia, natomiast część na obsługę tego zadania, a co za tym idzie na wypłatę m.in. nagród oraz dodatków specjalnych - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik prasowy prezydenta Grudziądza. Ponadto dodatki specjalne otrzymała nie tylko dyrektor MOPR-u, ale również pracownicy obsługujący dodatkowe zadania.