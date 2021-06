Mieszkańcy osiedla Sienkiewicza w Kamieniu chcą remontu ulicy Topolowej i Podgórnej

„Jedną z najczęściej zgłaszanych spraw było dokończenie remontu ul. Topolowej oraz remont ul. Podgórnej na odcinku przy garażach od ul. Topolowej do domu pomocy społecznej. Mieszkańcy często sygnalizowali również, iż brak oświetlenia na ul. Topolowej wpływa na ich mniejsze poczucie bezpieczeństwa w tym miejscu” – wymienia radna Natalia Marciniak w interpelacji skierowanej do burmistrza o dokończenie remontów tych ulic. „Obie ulice są często uczęszczane, a ul. Topolowa jest łącznikiem Osiedla Sienkiewicza z drogą krajową nr 25. Dodatkowo ulica Topolowa prowadzi do ogródków działkowych i jest często uczęszczaną trasą spacerową mieszkańców osiedla i okolic” – argumentuje radna.