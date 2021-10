Mieszkańcy Osielska półtora tygodnia bez gazu. "Wszyscy lokatorzy musza być na miejscu"

Lokatorzy mieli być na miejscu

Zdaniem zarządcy budynku wszyscy byli poinformowani SMS-ami i mailami o terminie wizyty pracowników gazowni, jednak właściciele trzech mieszkań nie wpuścili ich. Jak wyjaśnia Magdalena Wiśniewska, obecność lokatorów jest tu niezbędna, bo umowy na dostawę gazu są zawierane z nimi indywidualnie. - Nie wszyscy właściciele, u których wystąpiły nieszczelności instalacji, stawili się na miejscu w danym dniu. Nie wszyscy zastosowali się do wytycznych, które my otrzymaliśmy z gazowni - tłumaczy dodając, że to właśnie było przyczyną odcięcia dopływu gazu do budynku.

Według zapewnień członka zarządu Bydgoskich Zarządów Nieruchomości, awaria ostatecznie ma być usunięta w najbliższym czasie. W poniedziałek usłyszeliśmy, że jeden w jednym bloku dopływ gazu został już przywrócony. A w drugim na się to stać we wtorek 5 października.