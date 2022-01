Mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą otrzymać aż 80 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej

Maciej Rataj, dyrektor biura Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska przekazał nam, że LGD Ziemia Wąbrzeska ogłosi wkrótce nabór wniosków o przyznanie pomocy na otwarcie działalności gospodarczej. W związku z tym aż osiem osób z Wąbrzeźna oraz gmin Dębowa Łąka, Książki i Ryńsk z powiatu wąbrzeskiego jeszcze w pierwszym kwartale 2022 r. będzie mogło ubiegać się o przyznanie premii w wysokości po ok. 80 tys. zł każda. Pieniądze te będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów budowy, kupna nieruchomości, wyposażenia, maszyn, oprogramowania komputerowego, patentów, licencji, wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, na pokrycie kosztów wynajmu lub dzierżawy maszyn, a także na kupno samochodu do transportu, z wyłączeniem samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu mniej niż ośmiu osób łącznie z kierowcą.

Pomoc przyznana zostanie w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej na lata 2016-2022. Zgodnie z aktualnym postępem wdrażania w ramach naboru udostępniona zostanie pula 167 tys. 205 euro.