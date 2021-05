Mieszkańcy Złotopola w gminie Lipno naprawdę troszczą się o swoją wieś

Złotopole w gm. Lipno nie jest dużą wsią, ale za to bardzo zadbaną za sprawą mieszkańców. W Światowy Dzień Pszczół druhowie ochotnicy wraz z sołtysem zawiesili hotel dla zapylaczy oraz budki lęgowe dla ptaków. Podejmują też wiele innych ekologicznych działań – sadzili wierzby i sprzątali wieś.

Każdy wie jak pożyteczne są pszczoły, ale jest więcej owadów zapylających, o których również należy pamiętać. To właśnie z myślą o nich zakładane są łąki kwietne zamiast systematycznie koszonych trawników. W Złotopolu niedawno zawisł pierwszy hotelik dla zapylaczy. Druhowie ochotnicy razem z sołtysem zawiesili go w sąsiedztwie remizy. Ponadto pomyśleli o budkach lęgowych dla ptaków.

- W ten sposób chcieliśmy uczcić Światowy Dzień Pszczół – mówi Jarosław Kryst, sołtys Złotopola. – W takich hotelikach chętnie zamieszkuje bardzo pożyteczna pszczoła murarka. Musimy zatroszczyć się o owady zapylające, bo bez nich nie ma życia na naszej planecie. Ponadto na drzewach w sąsiedztwie naszej remizy zawiesiliśmy budki lęgowe dla ptaków. Ich również z roku na rok ubywa i trzeba przynajmniej starać się, by to niepokojące zjawisko zatrzymać.