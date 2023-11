Mieszkaniec gminy Łabiszyn znalazł kartę płatniczą i kupował jak za swoje. Potem spalił ją w piecu

Do jednego z komisariatów policji w Bydgoszczy przyszedł pokrzywdzony, który poinformował o zgubieniu karty płatniczej. Zanim ją zastrzegł, została ona użyta do transakcji płatniczych. O sprawie poinformowano policjantów z Łabiszyna, ponieważ na terenie tej gminy doszło do utraty karty.

Dzielnicowy z Łabiszyna wytypował na podstawie własnych ustaleń sprawcę. W środę (29.11.2023) pojechał do jednej z miejscowości niedaleko Łabiszyna i zatrzymał 40-letniego mężczyznę.

- Potwierdziło się, że mężczyzna znalazł kartę płatniczą, a następnie przy jej użyciu wykonał trzy płatności w sklepach, gdzie kupował alkohol. Pokrzywdzony stracił z tego tytułu ponad 100 złotych. Po wszystkim kartę bankową spalił w piecu - informuje kom. Wioleta Burzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Żninie.

Mieszkaniec gminy Łabiszyn tego samego dnia usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Będzie odpowiadał przed sądem. Grozi mu wyrok do 10 lat więzienia.