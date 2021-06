Mieszkaniec Inowrocławia miał w domu sporo narkotyków i pieniędzy

- Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. 17 czerwca policjanci doprowadzili go do oskarżyciela i sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Decyzja sądu to dwa miesiące tymczasowego pobytu za kratami. Podejrzanemu grozi kara więzienia do 10 lat - dodaje Drobniecka.