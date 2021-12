Mieszkaniec Solca Kujawskiego chciał w Bydgoszczy potrącić policjanta [zdjęcia]

- Mężczyzna pierwotnie zatrzymał się, jednak kiedy policjanci do niego podchodzili ten nagle ruszył w kierunku jednego z nich i chciał go potrącić. Policjant zdążył odskoczyć, po czym kierowca bmw z impetem uderzył w nieoznakowany radiowóz, a następnie zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany. W pojeździe „wywiadowcy” ujawnili marihuanę i amfetaminę, co potwierdziły przeprowadzone badania narkotesterem. 31-letni solecczanin został zatrzymany i przewieziony do szpitala na badanie krwi pod kątem zabronionych substancji. Następnie trafił do policyjnego aresztu - relacjonuje kom. Lidia Kowalska z bydgoskiej policji.