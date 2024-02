Mieszkaniec Włocławka miał duże ilości narkotyków. Grozi mu 10 lat więzienia

- Policjanci z Włocławka zwalczający przestępczość narkotykową ustalili, że 39-letni mieszkaniec miasta może przewozić zabronione środki. Postanowili więc zweryfikować posiadane informacje i w ubiegłym tygodniu zatrzymali do kontroli auto, którym jechał. Przypuszczenia kryminalnych potwierdziły się. Znaleźli w pojeździe torby z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu i białym proszkiem. Substancje te, o łącznej wadze ponad 5 kilogramów zabezpieczyli do dalszych badań. Jeszcze więcej, bo ponad 6 kilogramów podejrzanego suszu roślinnego i białego proszku, policjanci znaleźli w pomieszczeniach użytkowanych przez mężczyznę – informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Wstępnie mundurowi sprawdzili testerem narkotykowym substancje należące do zatrzymanego. Susz to marihuana, a proszek – amfetamina. Środki te trafiły do szczegółowych badań do laboratorium kryminalistycznego.

- Jak dotąd wstępna ekspertyza potwierdziła, że około kilogram zabezpieczonego w sprawie proszku, to amfetamina. Na tej podstawie zatrzymany 39-latek usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Najprawdopodobniej jednak, po zakończeniu wszystkich badań, zarzut zostanie uzupełniony o dodatkowe ilości narkotyków. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd już przychylił się do wniosku policjantów oraz prokuratora i zastosował wobec podejrzanego 3-miesięczny areszt tymczasowy – dodaje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek.