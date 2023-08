Mieszkanka Kruszwicy, córka założyciela Kujawskiej Wytwórni Win, była sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim

Jak podaje nam Magdalena Basińska z Delegatury IPN w Bydgoszczy, Władysława Jędrzejewska urodziła się w Kruszwicy. Ojcem Pani Władysławy był winiarz, założyciel Kujawskiej Wytwórni Win. Była to w tym okresie największa wytwórnia win owocowych w Polsce.

- Wojna charakteryzowała się tym, że tam na ogół było spokojnie, ale przez to niewielkie miasto przewalały się masy uciekinierów z zachodu. Ludzie masowo uciekali wtedy wozami chłopskimi, z dobytkiem, z dziećmi wszyscy uciekali w popłochu przed zbliżającym się frontem niemieckim. I któregoś dnia samorzutnie, młode osoby wtedy, na ogół harcerki, zaczęły pomagać ludziom. Były dwa hotele i tam kwaterowano właśnie tych uciekinierów. Również miejscowe kobiety gotowały jakieś posiłki ciepłe i my, jako młode osoby wtedy, pomagałyśmy w rozdawaniu tych posiłków - wspomina pani Władysława w wywiadzie udzielonym Archiwum Historii Mówionej.

Władysława Jędrzejewska ps. "Dziunia" w 1941 r. wraz z siostrą przeniesiona została do Warszawy.

- Właśnie ojciec nie wiem, w jaki sposób to załatwił. Mam wrażenie, że Niemcy jednak byli dość elastyczni, jeśli chodzi o pobieranie łapówek, więc być może za jakąś łapówkę mnie i siostrę służbowo przeniesiono do Warszawy - mówi Pani Władysława.

Tam podjęła naukę w szkole handlowej oraz na tajnych kompletach, ucząc się historii i języka angielskiego.

O działaniach konspiracyjnych dowiedziała się w 1943 r. - Właśnie jeden z kolegów mi powiedział, że "jeżeli chcesz". To był taki motyw właściwie, żeby coś zacząć robić po tym, jak Roman zginął (kuzyn Pani Wiesławy). Ja uważałam, że on nic nie chciał się angażować i zginął, więc po co czekać, aż można zginąć bez celu. Uważałam, że jeżeli trzeba, jeżeli już, to działać w jakimś celu, żeby miało to jakiś motyw ważniejszy niż tylko ocalenie siebie. No i zapisałam się - wspomina.