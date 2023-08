Mieszkanka Wąbrzeźna oszukana metodą "na policjanta i bank". Straciła ponad 30 tysięcy złotych

- Do 39-letniej mieszkanki Wąbrzeźna zadzwonił mężczyzna podający się za pracownika banku, który poinformował, że pieniądze na jej koncie są zagrożone i należy przelać je na inny rachunek, a za chwilę skontaktuje się z nią policjant. Po kilku minutach kobieta odebrała kolejny telefon, mężczyzna przedstawiający się jako funkcjonariusz Policji powiedział, że to pracownik banku zamieszany jest w cały proceder. Kobieta odebrała kilka telefonów od kilku osób, została całkowicie zmanipulowana i namówiona do udziału w rzekomej prowokacji, w wyniku której przelała oszustom część swoich oszczędności i zaciągnęła kredyt - informuje asp. Krzysztof Świerczyński z KPP w Wąbrzeźnie.