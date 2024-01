Mikołaj Napieralski z Grudziądza walczy o Maturalnego Nobla. Możemy mu pomóc (OPRAC.PA)

Mikołaj Napieralski z Grudziądza ma szansę na stypendium Maturalny Nobel Screen/ Film Yotube

Maturalny Nobel to program stypendialny do którego udziału może zgłosić się każdy uczeń szkoły średniej "zmieniający świat na lepsze". Mikołaj Napieralski jest grudziądzkim działaczem społecznym i samorządowym. Zrealizował filmik o swoich aktywnościach, pod którym możemy głosować, aby przybliżyć młodego grudziądzanina do zdobycia Maturalnego Nobla.