Beata Sikorska z Grudziądza to nowa kujawsko-pomorska wicekurator oświaty

Beata Sikorska, kujawsko-pomorską wicekurator oświaty

Nowa wicekurator dodaje: - Mam nadzieję stworzyć przyjazne dla edukacji w naszym województwie kuratorium, że to będzie instytucja, która będzie głównie wspierać samorządy, dyrektorów szkół i poszczególnych nauczycieli. Żeby się udało, potrzebna jest życzliwa i merytoryczna rozmowa, wyrozumiałość, fachowcy... Mam nadzieję, że uda się nam to wszystko spiąć. Takie są moje oczekiwania i zrobię wszystko, aby tak się stało.

Kim jest Beata Sikorska, nowa wicekurator oświaty?

Minister Tomasz Szymański: - Należy oczekiwać daleko idących zmian, które mają usprawnić działanie edukacji

Wręczając nominację, minister Tomasz Szymański mówił: - Jestem przekonany, że wraz z kurator Grażyną Dziedzic stworzycie panie doskonały tandem. Obie jesteście doskonałymi fachowcami, macie wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, ale też absolutne czucie edukacji, czucie jej potrzeb. Jest sporo rzeczy, sporo aspektów, które należy w tym obszarze zmienić, m.in. to, o co wnioskują samorządowcy na temat opiniowania spraw dotyczących oświaty. W obszarze ustawy Prawo oświatowe i rozporządzeń należy oczekiwać daleko idących zmian, które mają usprawnić działanie edukacji, usprawnić kontakt między samorządem a rządem.

- Bardzo cieszę się z tej nominacji. Pani Beata Sikorska jest doświadczonym pedagogiem i dyrektorem kierującym naszym IV LO. Myślę, że to jest świetny wybór. To bardzo ważne z punktu widzenia Grudziądza: to kolejna taka nominacja w ostatnim czasie, co pokazuje, że mamy kadry, które mogą pełnić odpowiedzialne funkcje poza Grudziądzem. Jest to też nobilitacja dla całego grudziądzkiego środowiska oświatowego - gratuluje Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza.