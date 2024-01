Oto nowi stypendyści artystyczni Grudziądza. Wiemy co stworzą ze wsparciem miejskiej kasy

W budżecie Grudziądza na cały bieżący rok na stypendia artystyczne prezydenta miasta przeznaczona została kwota 30 tys. zł. I w pierwszym -zimowym - "rozdaniu" stypendiów została ona niemal w całości rozdysponowana.

- Przyznaję państwu stypendia artystyczne, za wasze osiągnięcia, za to, że jesteście ambasadorami Grudziądza w dziedzinie kultury, sztuki. Duża część z was działa od wielu lat. Jesteśmy z was megadumni - podczas uroczystości wręczenia stypendiów powiedział Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. - Bardzo się cieszę, że miasto może przyłożyć małą cegiełkę do waszego rozwoju.