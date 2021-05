Miliard na Pałac Saski? W Kujawsko-Pomorskim również mamy co odbudować!

Wstydliwa historia pałacu Prof. Małgorzata Grupa, z Instytutu Archeologii UMK ma jeden typ. Nie dotyczy on bynajmniej zabytków z odległej przeszłości: - Chodzi o pałacyk w Nawrze. Serce się kraje na widok tak pięknego zabytku, który popada w ruinę. Położony opodal Chełmży pałac został wzniesiony w latach 1798-1804 dla szambelana Konstantego Kruszyńskiego. Niestety zakład doświadczalny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PAN doprowadził podupadły zabytek do kompletnej ruiny. Od kilku lat starania o przejęcie pałacu prowadzi Urząd Marszałkowski, który chciałby utworzyć w nim muzeum ziemiaństwa.

Cały naród buduje swoją stolicę – ile to już lat? A przecież nas również historia nie oszczędzała. Koszt odbudowy monstrualnego pałacu w centrum Warszawy szacuje się na około miliard złotych. Na co można byłoby takie pieniądze przeznaczyć w naszym regionie? Zapytaliśmy naukowców.

Hełm i gród

- Ja proponowałabym hełm na wieży ratuszowej w Toruniu – śmieje się Lidia Grzeszkiewicz-Kotlewska, archeolog.

Pomysł nie jest nowy i wraca co pewien czas. Oryginalne hełmy zdobiące wieżę toruńskiego Ratusza zniszczyli Szwedzi podczas bombardowania miasta. W ciągu wieków podejmowano już kilka prób ich odbudowania. Czyżby teraz była dobra sposobność?

- Warto się zastanowić nad promocją Kałdusa [gród w okolicy Chełmna, jeden z najważniejszych ośrodków administracyjno-gospodarczych Polski czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego – red.] – dodaje Marek Rubnikowicz były dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. - Do tego będzie niezbędna częściowa rekonstrukcja Bazyliki. Jest to ważny historycznie ośrodek , który trzeba nagłośnić ale tez odpowiednio zaprezentować przez częściowa rekonstrukcję

A może zamek?

Lista prof. Dariusza Dąbrowskiego, historyka z UKW jest znacznie dłuższa:

- Toruń bardzo wiele zyskałby, gdyby odbudować kościół i klasztor dominikański, który jest naturalnym uzupełnieniem architektury miasta. Nie bez powodu mawiano, że Gdańsk jest bogaty, Elbląg zbrojny, a Toruń piękny. Tej urody dodałby z pewnością odtworzony Barbakan Chełmiński, który stanowił część średniowiecznych fortyfikacji.

Profesor ma również pomysł dla Grudziądza: - Prosi się, aby piękny nadwiślański pejzaż uzupełniony został choćby o jedno skrzydło zamku, oczywiście nie jako atrapę – a z nowoczesną funkcja hotelową.

Jeśli chodzi o zamki, profesor Dąbrowski widziałby również szansę rozwoju turystyki w odbudowie imponujących zamków Rogóźnie oraz w Pokrzywnie.