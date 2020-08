Milion dla Wiktorka już jest. Brakuje jeszcze tylko 360 tys. zł! W niedzielę festyn charytatywny w Gniewkowie

Pojawiła się jednak nadzieja. To terapia Car T-Cell, najbardziej zaawansowana technologię w leczeniu hematoonkologicznym.

- Lek dla synka zostanie przygotowany na bazie jego własnych limfocytów… Lekarze pobiorą je Wiktorkowi, a następnie wyślą do współpracującej z nimi kliniki w USA, gdzie zostaną zmodyfikowane genetycznie – tak, by rozpoznały komórki nowotworowe i je niszczyły. Następnie zostaną z powrotem wszczepione synkowi – w Polsce, w szpitalu we Wrocławiu. Cała procedura trwa kilka tygodni, im szybciej się rozpocznie, tym lepiej… Niestety, jest to innowacyjne leczenie, nierefundowane – koszt życia naszego dziecka to ponad milion złotych! - alarmują rodzice.