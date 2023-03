Miliony za krzywdę? Odszkodowania medyczne w Polsce - zobacz rekordowe orzeczenia sądów

Odszkodowania medyczne to ogromny problem dla pacjentów oraz ich rodzin. Nadzieje na rekompensatę za szkody często okazują się płonne – odszkodowania są niskie, nie wystarczające nawet na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Długie sprawy sądowe

Kolejnym czynnikiem jest rodzaj ubezpieczenia . Często jednak okazuje się, że nawet gdy pacjent ma prawo do wysokiego odszkodowania, trudno mu je uzyskać. Przyczyną tego są między innymi długie i skomplikowane procedury sądowe oraz brak jasnych zasad i standardów w zakresie ustalania wysokości odszkodowań. Ubezpieczyciele starają się minimalizować koszty, oferując pacjentom niskie kwoty odszkodowań lub zwlekając z ich wypłatą.

Co zrobić, by dostać odszkodowanie

By uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski należy skierować swoje roszczenia do sądu przeciwko szpitalowi, lekarzowi, czy ubezpieczycielowi szpitala. Można pozwać każdego z osobna, można też wszystkich na raz. Należy jednak pamiętać, że roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.