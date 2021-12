Mimo skrajnego ubóstwa mówią, że inni mają gorzej. Są tacy, którzy mało piją, żeby zużywać mniej pampersów. Weekend Cudów w Brodnicy

53 rodziny z powiatu brodnickiego otrzymają pomoc w trakcie Weekendu Cudów w dniach 11-12 grudnia 2021 r.

Aż 51 rodzin z powiatu brodnickiego doczekało się swoich darczyńców, którzy kupili im to, czego najbardziej potrzebują. Dwie rodziny nie znalazły darczyńców, ale na potrzebne im przedmioty złożyli się wolontariusze Szlachetnej Paczki w Brodnicy oraz radni miejscy z klubu Przyszłość Brodnicy, którzy kupili jednej z tych rodzin pralkę.

Gdy wolontariusze zjawiają się w domu osób, które według zgłaszających potrzebują wsparcia finansowego, ci najczęściej mówią, że dają sobie radę, że nie jest tak źle, że inni mają gorzej. Jeden z chorujących mężczyzn ograniczył spożywanie napojów, żeby zużywać jak najmniej pampersów. Inny marzył o czajniku elektrycznym, kolejny o golarce elektrycznej, a jeszcze następny marzył, aby w święta zjeść... szynkę, którą przecież także większość osób je na co dzień. Osoby te często nie mają pralki czy lodówki. Wolontariusz Piotr Prus, od tego roku wolontariusz, a przez ostatnie dwa lata pomocnik wolontariuszy przy transporcie paczek do rodzin zwraca uwagę, że są tacy, którzy mieszkają w szopkach. I przypomina sobie rodzinę, która po pożarze mieszkała w budynku z dziurą w dachu. Nikt nie chciał się podjąć remontu. Do czasu, gdy pojawili się wolontariusze Szlachetnej Paczki. Piotr Prus zwraca uwagę, że w Polsce często próbuje się pomóc osobom z zagranicy, a to jeszcze w naszym kraju w XXI w. niektórzy żyją w skrajnych warunkach socjalno-bytowych. Jak mówi Magdalena Marońska, wcześniej działająca w Polskim Czerwonym Krzyżu i Wielkiej Orkiestrze Świątecznej pomocy, od 10 lat wolontariusz Szlachetnej Paczki, spotykając się z ludźmi, widzą ich problemy, co ją osobiście bardzo porusza. W podziękowaniu wolontariusze są niekiedy zapraszani przez samotne osoby na wigilię, słyszą szczere słowa "dziękuję", odczuwają prawdziwe uściski wdzięczności.