Mini Lotto - te liczby losowano najczęściej w ostatnim półroczu. Mamy dane [lista]

Mini Lotto to jedna z najpopularniejszych gier liczbowych organizowanych przez Totalizator Sportowy sp. z .o.o. Każdy z graczy typuje 5 liczb z 42. Za prawidłowe skreślenie 5 liczb można wygrać 400 tysięcy zł. Najtańszy kupon kosztuje 1,5 zł. W grze nie występuje kumulacja. Cała pula przeznaczona na wygrane trafia do graczy w każdym losowaniu. W przypadku gdy nie trafiona będzie żadna "piątka" wzrasta pula nagród na "czwórki" i "trójki". Można samemu skreślać liczby lub metodą "chybił-trafił". Aby zwiększyć szansę na wygraną można zagrać systemowo już o 9 zł i skreślić więcej liczb. Losowania przeprowadzane są codzienne o godz. 21.50.

Teoretycznie wydaje się, że procentowo każda liczba powinna być losowana tyle razy co inna. Oczywiście tak nie jest. Sprawdziliśmy, które liczby były losowane najczęściej w 2022 roku. Obejmuje ona 181 losowań od 1 stycznia do 30 czerwca. Można to sprawdzić w poniższej galerii.