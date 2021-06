Minimalna pensja na Kujawach i Pomorzu będzie wkrótce niższa niż w kraju! Dlaczego?

- W mojej poprzedniej firmie miałem zawsze sporo nadgodzin, ale ani razu nie dostałem pieniędzy za tyle, ile przepracowałem. Jak dostosują minimalną do regionu to firmy będą wykorzystywać sytuację i obniżać pensje, nawet jeśli same zarabiają dobrze, to furtka, by ludziom mniej płacić - uważa bydgoszczanin.

W naszym regionie przeciętna pensja wynosi 5059 zł brutto miesięcznie, tzn. 3655 zł na rękę i to jest 10. lokata w rankingu województw. To o 13 proc. mniej niż średnia w kraju (5805,72 zł). Najlepiej zarabiają pracownicy w Mazowieckiem (6904,91 zł) i Dolnośląskiem (6035,47 zł).

W tym raporcie napisano, że rekomendowane jest podjęcie działań na rzecz wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej w Polsce. Czytamy tam: "Odnosząc się do kwestii związanej z koniecznością wypracowania nowego modelu instytucjonalnego również na niższych poziomach, jak powiaty i województwa. Stawka wynagrodzenia minimalnego ustalana dla regionów opracowywana byłaby na podstawie wcześniej opracowanych modeli oraz konsultacji".

Tym samym przebije ona poziom 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ustalony w ramach konsensusu społecznego w latach poprzednich.

- Panuje zgoda co do tego, że płaca minimalna ma zarówno aspekt społeczny, jak i ekonomiczny - mówi Witold Michałek, ekspert BCC ds. makroekonomii i legislacji. - Istnieje też korelacja między poziomem minimalnego wynagrodzenia a innymi świadczeniami, takimi jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Nadmierne podwyższenie wysokości płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych ma również negatywny wpływ na rynek zamówień publicznych. Pogarsza to pozycję wielu wykonawców, o ile zamawiający nie są skłonni uwzględnić wzrostu tego typu niezawinionych kosztów i renegocjować zawartych na innych warunkach umów.

Efekty każdej pracy trzeba sprzedać. Kwestia: za ile?

- Wynagrodzenia wynikają z ogólnej sytuacji gospodarki - ocenia ekonomista Marek Zuber. - Są one kosztem dla przedsiębiorcy. W zdecydowanej większości są związane z możliwościami uplasowania danego produktu czy usługi na rynku po jakiejś cenie. Czyli, zatrudniony może zarobić określone pieniądze, bowiem efekty jego pracy da się sprzedać za określona kwotę. Jeśli zatem firma generuje zysk, powiedzmy na poziomie 10 proc. sprzedaży, to, aby można podnieść płace i utrzymać zarobek, trzeba albo doprowadzić do tego, żeby dany pracownik wytwarzał więcej, albo poszukać oszczędności gdzie indziej lub podnieść cenę. Innej możliwości nie ma.