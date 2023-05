Mini-tężnia atrakcją Krzewentu w gminie Kowal. Ale nie jedyną

Przy MPEC we Włocławku ma być elektrociepłownia. List intencyjny podpisany

Z kolei w ramach programu " Ochrona przyrody 2021" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pojawiły się nowe nasadzienia. Chodzi o rokitnika zwyczajnego. Modernizacji poddana została również droga gminna w Krzewencie, biegnąca wzdłuż Jeziora Lubiechowskiego. Wybudowany został chodnik, co istotnie poprawia bezpieczeństwo osób przebywających na tym terenie i planujących korzystać ze strefy wypoczynku.

Tej wiosny teren nad Jeziorem Lubiechowskim został dodatkowo wypposażony. W ramach projektu "Utworzenie ogólnodostępnej zielonej strefy relaksu i aktywności nad Jeziorem Lubiechowskim" możliwy był zakup i montaż mini- tężni, urządzeń sprawnościowych do siłowni zewnętrznej, leżaków całorocznych, ławek z oparciem. Część urządzeń dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całkowite nakłady inwestycyjne w ramach tego projektu wynoszą 123 tysiące 592 złotych, ale dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 122 tysiące 731 złotych. Dofinansowanie gmina Kowal otrzymała w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

[polecane24563957,24231149 ;1;[/polecane]

Nad Jeziorem Lubiechowskim wszystko jest już gotowe na rozpoczęcie sezonu wypoczynkowego. - Uruchomienie tego obiektu odbyło się 2 maja - powiedział nam wójt Stanisław Adamczyk.

A tężnia to nie jest to jedyna atrakcja w ogólnodostępnej zielonej strefie relaksu w Krzewencie. Doceniają to turyści. Na plac biwakowy w Krzewencie zjeżdżają amatorzy caravaningu z całej Polski.