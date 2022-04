Mistrz świata we freestyle football na „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF" u Moniki Pyrek

– Hasłem KINDER Joy of moving jest „Zostań Mistrzem Radości”. Wpisując się w to hasło tworzymy zajęcia, które wywołują wiele uśmiechów na twarzach. Pokazujemy dzieciakom, że sport i aktywność niosą za sobą wielkie pokłady radości – mówi Monika Pyrek.

Ostatni odcinek szóstej edycji akcji odbył się w hali GOSiR Głuchołazy. Wśród 350 uczestników liczną grupę stanowiły młode koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach. – Dziewczyny ćwiczyły z wielkim zaangażowaniem, a, co ciekawe, kilka z nich zdobyło więcej punktów na stacji koszykarskiej, niż ich trener – opowiada jedna z najlepszych polskich lekkoatletek w historii.

W trakcie tej niezwykłej lekcji wychowania fizycznego uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. – Najlepsze stacje? Bieg sprinterski i piłka nożna. Przy mierzeniu prędkości strzału uzyskałem 101 kilometrów na godzinę. To rekord szkoły – mówi Franek, uczeń klasy VIa z SP 2. Przy stacji piłkarskiej na uczniów czekał Paweł Skóra, mistrz świata we freestyle football, który pokazywał uczniom też piłkarskie tricki.