Mistrzostwa Polski: Weterani wracają na tron w stylu wolnym

Podobnie jak przed tygodniem u zapaśników w stylu klasycznym, na mistrzostwa Polski warto zwracać uwagę w kontekście rywalizacji i walki o mistrzostwa świata, będące jednocześnie kwalifikacjami olimpijskimi. Do września oczywiście daleko, ale krajowy czempionat rozpoczyna drugą część sezonu, w której w kategoriach z więcej niż jednym kandydatem do wyjazdu trenerzy będą patrzeć w zasadzie na wszystko.

W stylu wolnym wygląda to jednak nieco inaczej niż w stylu klasycznym, bo z kilku względów nie wystąpiło wielu reprezentujących nas na mistrzostwach Europy zapaśników. Z siedmioosobowej kadry, która pojechała do Zagrzebia, w Krotoszynie wystąpili jedynie stypendyści Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Zbigniew Baranowski (-97kg) i Robert Baran (-125kg), choć – nieco niespodziewanie – ich turnieje przebiegły zgoła inaczej. Robert wygrał swoją kategorię bez straty punktu, pokonując w finale swojego głównego rywala, Kamila Kościółka, przez tusz. Za to Baranowski zdobył jedynie brązowy medal przez zaciętą rywalizację z innym stypendystą Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Radosławem Baranem. Starszy z braci Baranów już pokonywał w tym sezonie Baranowskiego, a teraz stoczył z nim kolejny, niezwykle zacięty pojedynek, który wygrał 7:6. Dzięki temu to on trafił do walki o złoty medal i został mistrzem Polski.