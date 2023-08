Mistrzowie Polski z Kielc w kolejny sezon z marzeniami i ulepszeniami! Nowy system biletowy KS Kielce

KS Kielce to potęga, jeśli chodzi o sprawy sportowe, co pokazał również ostatni sezon piłki ręcznej, ale klub robi wszystko, by za wynikami szedł także postęp technologiczny i marketingowy. Stąd pomysł na wdrożenie nowego systemu biletowego na mecze kieleckiej drużyny, tym bardziej, że zapotrzebowanie na wejściówki jest ogromne.

Klub postanowił więc nawiązać współpracę z marką Stellis, która pracuje dla takich sportowych marek jak UEFA, Widzew Łódź, Ruch Chorzów, Fortuna 1. Liga, a w ubiegłym roku wdrożyła kilkanaście nowych stron internetowych na platformie Stellis One w klubach Orlen Superligi. Stellis pracował przez wakacje nad nowym systemem biletowym dla kieleckiego klubu. Wszystko po to, by liczna rzesza fanów mistrzów Polski z Kielc mogła w bezproblemowy sposób kupić karnety czy wejściówki na mecze swojej ukochanej drużyny w ORLEN Superlidze i Lidze Mistrzów.