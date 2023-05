MKS Cement-Gryf Chełm zdecydowanie najlepszy w mistrzostwach Polski kobiet w zapasach

Trener reprezentacji kobiet Dariusz Grzywiński podkreślał na początku sezonu, że rok będzie podzielony na dwie części – pierwszą, zakończoną mistrzostwami Europy, i drugą, od mistrzostw Polski do mistrzostw świata. Jeśli ktoś przegrał rywalizację w olimpijskiej kategorii w kontekście europejskiego czempionatu, to nie znaczy, że rzutuje to na jego szansę na walkę o olimpijskie kwalifikacje w Belgradzie. A jedną z kluczowych imprez w kontekście powołań na światowy czempionat, miały być właśnie mistrzostwa Polski. Sponsorem Głównym PZZ jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Zdecydowanie najlepsza okazała się Łysak, która została mistrzynią Polski nie tracąc nawet punktu. Z Głodek wygrała przez tusz, z Wrzesień 6:0, a z Gil 2:0. Tym samym, po niezbyt dobrej pierwszej części sezonu, Angelina Łysak pokazuje, że być może to jednak ona pojedzie do Belgradu bronić wywalczonego przed rokiem medalu mistrzostw świata w tej kategorii. Co ciekawe, pozostałe rywalki podzieliły się zwycięstwami między sobą – Wrzesień wygrała z Głodek (7:2), Głodek z Gil (4:1), a Gil z Wrzesień (przy remisie 4:4). Srebro, ze względu na system punktowania, przypadło Gil.

Kolejna, klasyczna wręcz już rywalizacja to starcie Katarzyny Krawczyk z Roksaną Zasiną w kategorii do 53 kilogramów. Jedna startowała na igrzyskach w Rio, druga w Tokio, a teraz rywalizują o możliwość walki o Paryż. W kolejnej odsłonie tej rywalizacji lepsza okazała się Krawczyk, która po bardzo zaciętym pojedynku pokonała Zasinę 2:1 i została mistrzynią Polski. Nie jest to oczywiście koniec wewnętrznych kwalifikacji, ale przy tak wyrównanych starciach może mieć to swoje znaczenie w ostateczności.