MKS ECO Save Ochota Warszawa i Petra Płock najlepsze w ostatnich kwalifikacjach do finału ORLEN Summer Superligi

Zawodniczki Ochoty Warszawa udowodniły, że są w bardzo dobrej dyspozycji. W tym sezonie w każdym turnieju kwalifikacyjnym stawały na podium, a dwa razy zdobyły złote medale i zwyciężyły w kwalifikacjach do finału mistrzostw Polski. Jednak turniej w Bielsko-Białej nie rozpoczął się po ich myśli, bo w grupie musiały uznać wyższość rywalek z Poznania i straciły seta w starciu z zespołem z Gdańska. W fazie pucharowej pokazały się jednak z dużo lepszej strony i wszystkie pozostałe spotkania wygrały po 2:0. W finale warszawianki pokonały obrończynie tytułu, drużynę Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie. Trzecie miejsce wywalczyły piłkarki Gru Juko Piotrków Trybunalski, dla których to było pierwsze podium w sezonie.

To były rekordowe kwalifikacje do finału ORLEN Summer Superligi, bo o osiem miejsc uprawniających do startu w finale rywalizowały aż trzydzieści dwie drużyny. Rywalizacja, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn jest bardzo ciekawa. Obecne mistrzynie Polski, Conkret Byczki Kowalewo Pomorskie, w tym sezonie będą musiały stawić czoła coraz mocniejszym ekipom w Tczewa (jedno zwycięstwo w kwalifikacjach) i Warszawy (dwa zwycięstwa). W kategorii mężczyzn faworytami są płocczanie, jednak młoda ekipa Delfina Grudziądz, która choćby pewnie wygrała turniej w Sulejowie, również myśli o zdobyciu tytułu. Wygraną w jednym z turniejów może poszczycić się również drużyna byłych mistrzów Polski – Gru Juko Piotrków Trybunalski.

Finał ORLEN Summer Superligi rozegrany zostanie w pierwszy weekend sierpnia (5-6.08) na Starym Rynku w Płocku. W ubiegłych latach impreza przyciągnęła tysiące kibiców na trybunach i dziesiątki tysięcy przed telewizorami. Również w Płocku, już w najbliższy weekend, czyli 22 i 23 lipca rozegrany zostanie prestiżowy turniej w piłce ręcznej plażowej Global Tour z udziałem reprezentacji Polski, Danii, Niemiec, Chorwacji i Kataru.